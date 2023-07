Livorno, bambina di 11 anni colpita alla testa da un pallino di piombo

Le complicazioni Quattro giorni dopo l'incidente, la piccola viene accompagnata una seconda volta in ospedale per forti dolori. Dopo una Tac di controllo viene scoperto un corpo estraneo: si tratta di un pallino di piombo che le si era conficcato nel cuoio capelluto. La bambina è stata poi nuovamente medicata e dimessa con sette giorni di prognosi.

Secondo le prime indagini degli agenti, il proiettile potrebbe essere stato sparato da delle palazzine che si affacciano sulla pineta dove la piccola stava giocando insieme a dei coetanei. Sarebbero partiti alcuni colpi e poi le urla della bambina avrebbero fatto accorrere i genitori.

Il presunto colpevole Dopo le prime indagini, un gruppo di familiari e amici si è radunato e ha cominciato a rivolgere insulti verso un appartamento in particolare: si tratta dell'abitazione di un pensionato di 73 anni che più volte si era lamentato del rumore provocato dai ragazzi nel parco la sera.

Quando gli agenti sono andati a interrogare l'uomo e a perquisirne l'appartamento un mattone proveniente dal parco ha rotto una finestra.

Il pensionato si è dichiarato estraneo ai fatti e la perquisizione domiciliare ha dato esito negativo. L'uomo è stato trovato in possesso di un'arma ma, regolarmente detenuta, e non capace di sparare pallini ma piuttosto proiettili veri. Al momento non risultano altri indagati per il ferimento della bambina.