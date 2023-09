Kata, la madre: "Non ho mai incrociato la donna con la valigia"

Ai microfoni di "Quarto Grado" la mamma di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa dall'ex hotel Astor di Firenze il 10 giugno scorso, commenta l'iscrizione nel registro degli indagati di 5 persone, tra cui il fratello Abel e il cognato. "Da quando mio fratello è in carcere non ci ho parlato ma gli chiederò se conosce gli altri indagati". Dalla visione delle immagini delle telecamere Katherine Alvarez conferma di aver visto una donna uscire dall'hotel con un trolley e un borsone ma di non averla "mai incrociata di persona": "Non saprei in quale piano abitava", racconta.

Nell'ultimo filmato delle 15.15 si vede Kata scendere dalla scala esterna della struttura, da quel momento di lei non si hanno più tracce. "L'ultima che l'ha vista è la mamma della amichetta con cui giocava, mi ha detto di averla vista giocare in corridoio 10 minuti prima del mio arrivo", racconta ai microfoni del programma di Rete 4.