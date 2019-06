Insultò vigili su Facebook: condannato a pagare multa e danni per quasi 8mila euro

Nel 2013 insultò i vigili urbani di Loano (Savona) via Facebook: sei anni dopo è stato condannato a 1.200 euro di multa, 4mila di danni oltre al pagamento delle spese processuali, pari a 2.600 euro. A tanto ammonta la pena inflitta a un 40enne del posto che, dopo essere stato sanzionato dalla polizia locale, si era sfogato sui social network usando frasi irrispettose contro agenti e Comune. Il sindaco, allora, lo aveva denunciato per diffamazione. Ciò diede inizio ai guai giudiziari per l'autore del post.

Il 40enne fu denunciato dal sindaco Luigi Pignocca: nel 2017 fu rinviato a giudizio per diffamazione perché "comunicando con più persone offendeva la reputazione del Comune di Loano". Il giudice Francesco Giannone del tribunale di Savona lo ha condannato.



"I cittadini hanno tutto il diritto di essere in disaccordo con l'operato dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti - commenta il primo cittadino. - Tuttavia, tali espressioni di dissenso devono sempre collocarsi in un alveo di rispetto ed educazione nei confronti delle istituzioni e, soprattutto, del lavoro dei dipendenti. In questo caso rispetto ed educazione sono venuti meno e perciò mi sono sentito in dovere, come sindaco, di tutelare gli agenti del nostro comando da ogni tipo di offesa e ingiuria gratuita".