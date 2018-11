Incidente di caccia nel Pisano, 63enne ucciso per sbaglio da un amico

Un cacciatore di 63 anni è stato ucciso per sbaglio da un amico durante una battuta di caccia sulle colline di Palaia, nel Pisano. L'uomo è stato raggiunto alla testa da un colpo di fucile sparato da un altro componente del gruppo ed è morto sul colpo. Immediate le richieste di soccorso ma per il 63enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti ma l'ipotesi dell'incidente è quella più probabile.