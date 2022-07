Incendi in Versilia, 200 persone evacuate a Massarosa

Un vasto incendio si è sviluppato sulle colline della Versilia.

A Massarosa, piccolo comune in provincia di Lucca, 200 persone sono state evacuate dalla loro case e 7 abitazioni sono andate in fiamme. I vigili del fuoco della Toscana stanno implementando le squadre antincendio e di soccorso, oltre che con squadre già presenti della Lombardia e dell'Emilia Romagna, anche con personale proveniente dal Piemonte. A preoccupare è ora il fronte dell'incendio in direzione nord - nordest, verso le frazioni di Gualdo e Fibbialla.