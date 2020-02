Grosseto, hackerano il registro di classe per togliere le assenze: 10 indagati

Hanno usato un "trojan" per ritoccare i registri elettronici dei professori della loro scuola, a Grosseto, cancellando le proprie assenze. Dopo essere stati smascherati dalla Polizia postale 10 liceali, tutti minorenni all'epoca dei fatti, rischiano da uno a 4 anni di reclusione per hackeraggio. A carico degli studenti, scrive il Tirreno, ci sono le accuse di accesso abusivo a sistemi informatici, falsità in atti pubblici, danneggiamento di banche dati.