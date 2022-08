Grosseto, si tuffa per salvare un padre e un figlio ma si accascia e muore

Il gesto -

Come racconta il quotidiano, Zanella era in spiaggia con la moglie quando ha visto che il bagnino si tuffava in acqua per salvare due turisti, un padre e un figlio, che rischiavano di annegare. Nonostante avesse due bypass cardiaci, il 68enne non ci ha pensato due volte e, quando ha visto le persone in difficoltà, si è subito gettato in mare per dare una mano a portare a riva i due uomini.

Una volta terminata l'operazione di salvataggio, Zanella "si è avvicinato alla riva per rinfrescarsi ed è stato in quel momento che i bagnanti l'hanno visto barcollare e cadere", ha raccontato

Gino Fiorentini

, il titolare dello stabilimento marittimo. Malgrado tutti i tentativi di rianimazione - prima di alcuni medici presenti in spiaggia, poi dei sanitari - l'uomo è morto poco dopo. La moglie, sotto shock, è stata ricoverata.