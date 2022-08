Castel Volturno (Caserta), padre e figlio di 6 anni morti annegati in mare | "Si è buttato per salvare gli altri figli"

L'uomo si trovava sulla spiaggia libera con i tre figli minori, di 6, 10 e 13 anni: secondo i testimoni l'uomo si è tuffato per cercare di salvare i ragazzi che si stavano trovando in difficoltà, ma è morto insieme al più piccolo. Gli altri due sono in ospedale.

Il papà, hanno raccontato i testimoni presenti sulla spiaggia, appena ha visto i ragazzi in difficoltà a causa del mare mosso e delle onde, non ha esitato a tuffarsi ma è stato a sua volta sopraffatto. A quel punto anche altri bagnanti si sono buttati in acqua assieme ai bagnini dei lidi vicini. Sono stati chiamati i soccorsi di guardia costiera e vigili dei fuoco.

Il padre, quando è arrivato a riva, era già senza vita mentre il figlio di 6 anni è stato trovato in mare e gli altri due ragazzi sono salvati dai vigili del fuoco in collaborazione con la guardia costiera. I due ragazzi di 10 e 13 anni sono stati portati in ospedale.