Grosseto, fiamme in palazzina: 11 evacuati, una persona intossicata

Undici persone sono state evacuate a seguito di un incendio scoppiato in una palazzina di tre piani a Porto Ercole, all'Argentario (Grosseto). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Orbetello e da Grosseto. Una persona è stata portata in ospedale per accertamenti dopo essere rimasta leggermente intossicata dal fumo. Lo stabile è stato dichiarato inagibile.