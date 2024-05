Grosseto, corriere scompare sul monte Amiata: carico sparito e furgone trovato bruciato | Non si esclude la rapina

L'uomo aveva preso in consegna borse in pelle costose per un valore di 500mila euro. Ore di angoscia per la sua sorte: "Speriamo non gli abbiano fatto del male"

Il furgone è stato trovato in un altro paese della Maremma, Roccalbegna, completamente bruciato. Ma di lui nessuna traccia, il suo telefono è irraggiungibile. Spariti anche i pacchi: il 40enne aveva fatto un carico di borse in una delle pelletterie del polo della moda di lusso sull'Amiata. Sono borse costose ed è quasi 500mila euro il valore del carico. I carabinieri non hanno trovato tracce della merce e non escludono che l'uomo sia stato vittima di una rapina. "Speriamo non gli abbiano fatto del male", dice a La Nazione il titolare della ditta per il quale il 40enne lavorava. Per la famiglia sono ore di angoscia.

Tgcom24

Le ricerche La prefettura di Grosseto ha attivato il piano di ricerca delle persone scomparse. I carabinieri hanno avviato indagini coordinate dal sostituto procuratore Valeria Lazzarini. Intorno al furgone - dato alle fiamme - sono state fatte le prime ricerche, ma non emergono elementi che riportano al corriere scomparso. L'uomo, sposato e padre di un bimbo di otto anni, lavorava da due mesi per un'azienda del polo della pelletteria dell'Amiata.



"Sono molto preoccupato per questo ragazzo, spero veramente che qualcuno non gli abbia fatto del male", commenta a La Nazione Sergio de Cicco, titolare della ditta di consegne per la quale Del Rio lavorava. "Nicolas era arrivato in Italia a dicembre dello scorso anno, - ricorda de Cicco, anche lui di origine argentina. - Per qualche mese aveva trovato lavoro a Piancastagnaio, poi si era ritrovato disoccupato. Essendo argentino come me e la mia famiglia, avevamo fatto amicizia e sapendo che non lavorava mi sono proposto di dargli una mano con la mia azienda, visto che Nicolas possiede la patente per condurre mezzi pesanti".





Ma cosa è accaduto il 22 maggio? "Mercoledì sera – ricorda de Cicco a La Nazione – era andato a ritirare le borse finite in un'azienda di Casteldelpiano. Normale routine. All'uscita dalla fabbrica, dopo aver caricato il materiale, Nicolas è stato avvicinato da un signore che si qualifica come un dipendente di un'altra azienda amiatina che effettua trasporti per le ditte artigianali della zona. Dice di essere in difficoltà perché ha avuto problemi per la consegna di quattro colli da effettuarsi in una pelletteria di Piancastagnaio".

"Per questo chiede a Nicolas – sempre secondo il racconto del titolare – il favore di portare alla ditta il materiale richiesto. Nicolas mi ha telefonato chiedendo il mio parere. Lì per lì ho trovato la richiesta accettabile, vista la quantità dei colli da consegnare. Poi però di soprassalto mi sono ricordato che la ditta in questione non esisteva più a Piancastagnaio da circa un anno. Ho immediatamente richiamato, Nicolas al cellulare ma di lui ormai nessuna traccia. Non mi è restato che avvertire i carabinieri".