Genitori Renzi ai domiciliari, il 6 marzo l'udienza al Riesame

E' stata fissata per il 6 marzo l'udienza al Tribunale del Riesame di Firenze per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i cui difensori hanno fatto ricorso contro la misura agli arresti domiciliari. La difesa ha chiesto anche al Riesame l'annullamento della misura cautelare, disposta dal gip nell'ambito dell'inchiesta per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni, che vede indagata in totale una quindicina di persone.