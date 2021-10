07 ottobre 2021 15:28

Nel 1944 scattò una foto a bimbi a San Miniato, ex soldato Usa li cerca

Edward Roethel, ex soldato americano, nel 1944 era in servizio a San Miniato, piccola località in provincia di Pisa. In quel periodo scattò una foto a un gruppo di bimbi. Ora l'anziano ultranovantenne ha espresso il desiderio di ritrovarli e per questo ha lanciato un appello ad aiutarlo nelle sue ricerche. Nell'immagine, ovviamente in bianco e nero, si vedono otto bambini in posa sulle scale davanti a un portone.