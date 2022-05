Scossa di magnitudo 3.7 in provincia di Firenze

Dopo la prima, alle 23:15 c'è stata un'altra scossa di magnitudo 2.3 nella stessa area.

Sindaco di Impruneta: "Gente in strada" -

"Tanta paura, la gente è scesa in strada, ma non abbiamo segnalazioni di danni a persone o a cose. Ci sono due pattuglie della Protezione civile in giro per svolgere accertamenti e controlli". Lo ha spiegato Alessio Calamandrei, sindaco di Impruneta, Comune nuovamente epicentro della scossa.