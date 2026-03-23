Firenze, troupe di "Fuori dal Coro" minacciata da un maranza violento
L’inviato e gli operatori della trasmissione cercavano di documentare il degrado in una delle zone della città
© Da video
La troupe di "Fuori dal Coro" è stata vittima di un episodio di forte tensione mentre si trovava a Firenze per documentare il degrado in una zona non lontana dal centro storico. Durante le riprese, un giovane maranza particolarmente aggressivo si è avvicinato alla squadra della trasmissione di Rete 4, iniziando prima con insulti e minacce, per poi passare a gesti ben più pericolosi.
Il ragazzo ha infatti lanciato pietre contro l’inviato e gli operatori, urlando frasi come "Vi spacco la faccia" e costringendo l’intero gruppo a una fuga improvvisata per evitare conseguenze peggiori. Un episodio che ha confermato, in modo drammatico, il clima di insicurezza che la redazione era andata a raccontare.
Il giornalista, infatti, si trovava lì proprio per raccogliere testimonianze sulla situazione del quartiere, dove – secondo diversi residenti – operano bande di giovani immigrati fuori controllo, spesso armati di coltelli e protagonisti di episodi di violenza e intimidazione.
"La percezione è di pericolo. Vanno in giro in quattro o cinque, ti minacciano con il coltello e ti dicono 'dammi tutto quello che hai'", racconta un abitante della zona, visibilmente preoccupato. A confermare il clima di tensione arriva anche la voce di un’altra residente: "Io non esco perché ho paura", dice, spiegando come la vita quotidiana sia diventata sempre più difficile.