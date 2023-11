Firenze, tenta furto in ristorante: per sfuggire all'arresto si chiude nel maxicongelatore

Arrestati dalla polizia, a Firenze, due nordafricani, un algerino di 18 anni e un marocchino di 24, sorpresi mentre stavano tentando di mettere a segno un furto con spaccata in un ristorante in via San Gallo, vicino alla questura, nel centro storico della città.

Uno è stato fermato subito all'esterno del locale; il complice, invece, si era nascosto dentro un maxicongelatore nel retrobottega. Il tentativo di furto intorno alle 4, quando i ladri si sarebbero messi all'opera dopo aver sostato prima qualche minuto fuori dal locale in maniera alquanto sospetta. Una volta forzati il bandone e la porta, il più giovane sarebbe entrato, mentre l'altro avrebbe invece fatto da palo in strada. Ma se ne sono accorti i poliziotti di vigilanza, immediatamente intervenuti.