Firenze, riconosce le scarpe rubate: poliziotto perdona 32enne "pentito"

Le sneakers sono inconfondibili poiché contraddistinte anche da particolari segni di riconoscimento. Il 32enne, denunciato per il reato di ricettazione, come riporta firenzetoday, ha però commosso il poliziotto, che ha accompagnato l'uomo in un negozio e, oltre alle scarpe, gli ha comprato un giubbotto invernale in vista anche delle rigide temperature di questi giorni.