Firenze, una passeggera del bus denuncia: "Insulti razzisti da parte dell'autista"

"Migranti di m..., quando verrà Salvini vi spazzerà via tutti ". E' quanto si sarebbero sentiti rispondere da un autista dell'Ataf, l'azienda di trasporto pubblico di Firenze, alcuni passeggeri che viaggiavano a bordo di un bus nella città toscana. A raccontare l'accaduto, in una lettera all'Ataf, è stata Lina Callupe , 45enne di origine peruviana , che era bordo del mezzo.

"Sono salita alla fermata di Santa Maria Novella alle 8:05. Il mezzo era fermo e col motore acceso e non accennava a ripartire", riferisce la donna, che è impegnata in diverse associazioni della zona. "Ho chiesto all'autista quando sarebbe ripartito e per tutta risposta lui ha detto: 'Quando mi pare e non mi rompere i c... la mattina presto'".

La donna afferma di essersi dunque seduta vicino al posto di guida, "mentre altri passeggeri cominciavano a chiedere a che ora partisse". Domande alle quali l'autista avrebbe risposto con la frase offensiva. Lina Callupe ha quindi scattato una foto al conducente "perché volevo essere sicura che fosse identificabile. Quando sono scesa lui ha continuato a gridarmi contro".