Firenze, ladri nella villa di Denis Verdini: annerito con l'accendino il fotoritratto di Salvini

Tentato furto nella villa di Denis Verdini, ex parlamentare ed ex coordinatore nazionale prima di Forza Italia e poi di Ala. I ladri sono riusciti ad entrare nella depandance dell'abitazione di Pian de' Giullari a Firenze, quando Verdini non si trovava in città. I malviventi sono stati attratti da un ritratto fotografico raffigurante Matteo Salvini, fidanzato con Francesca Verdini, figlia di Denis, e lo hanno annerito con un accendino.