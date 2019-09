Firenze, fratelli trovati morti dal padre nella stanza di un hotel

Due fratelli belgi di 20 e 26 anni sono stati trovati senza vita in una camera d'albergo in piazza Santa Maria Novella a Firenze. I due ragazzi stavano soggiornando nel capoluogo toscano con il padre e la madre di uno dei due. In mattinata il papà aveva bussato alla porta ma i due non avevano risposto ed era andato via pensando che dormissero. Quando nel pomeriggio è andando a cercarli di nuovo, li ha trovati morti e ha dato l'allarme. Da un primo esame, non ci sarebbero segni di violenza sui corpi.