Firenze, coppia passeggia in strada con il cane: accoltellata

Due persone sono state accoltellate a Firenze, nella zona di viale Petrarca, mentre stavano portando a spasso il cane . La donna, un'italiana di 39 anni, è stata colpita sul fianco sinistro ed è in gravi condizioni. Raggiunto da alcuni fendenti anche l'uomo e l'animale. L'aggressore si è dato alla fuga, ma è stato riconosciuto da un testimone e fermato dalle forze dell'ordine.

La donna è stata trasportata all'ospedale di Torregalli in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe iniziata, per motivi da chiarire, all'interno di un bar e poi è degenerata in strada.