Cuneo, donna accoltellata alla gola in casa: è grave

Una donna di 54 anni è stata accoltellata alla gola nella notte nella propria abitazione, in centro a Cuneo. Trasportata all'ospedale Santa Croce, è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. La polizia non esclude che si sia trattato di una rapina. Gli investigatori hanno acquisito le immagini della videosorveglianza delle case della zona.