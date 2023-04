Firenze, i compiti di Pasqua? "Divertirsi e giocare"

Stare con la famiglia. Approfondire le tradizioni. Stare nella natura. Essere gentili. Leggere libri e fumetti". E' lunga ma insolita la lista dei "compiti" assegnati per le vacanze di Pasqua dalla maestra Morgana Di Ascenzo ai suoi alunni di quarta elementare dell'istituto Vittorio Veneto di Firenze. Niente temi da scrivere o esercizi di matematica da svolgere, né pagine di storia da imparare e poesie da memorizzare: il decalogo dell'insegnante toscana è diventato subito virale via social e ha fatto contenti tutti, studenti e genitori.

"Sono quasi stupita dal successo che ha riscosso questa lista – commenta Morgana Di Ascenzo a La Nazione -, è una cosa che ho già fatto in passato. Diciamo che andare incontro alle esigenze dei bambini è da sempre una mia caratteristica".

"Così - aggiunge l'insegnante - vorrei che nei pochi giorni di vacanze pasquali, i bambini dessero fondo a tutte le loro esperienze e quello che hanno imparato. Si tratta di un compito di realtà. Qualcuno dei ragazzi mi ha detto che non avevo assegnato compiti, ma è proprio questa la difficoltà. Quello che voglio da loro è che siano capaci di vivere il tempo che passeranno con le loro famiglie, di saper vedere e godere del bello che li circonda".

"Ho tanta fiducia in loro, e sono certo che capiranno di cosa si tratta e cosa voglio che facciano. Mi piacerebbe che potessero guardare il mondo con gli occhi di chi vuole scoprire qualcosa e imparare, riuscendo a farsi stupire. Come fermarsi a osservare un fiore che nasce in mezzo alla città. Credo sia un bel compito, non una settimana di vacanza. Che gli serva per accrescere la loro sensibilità e le loro passioni", conclude su La Nazione.