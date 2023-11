A Firenze arriva il cassonetto intelligente "Genius": si risparmierà sulla TARI

Il sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti di Firenze verrà rivoluzionato dal cassonetto "Genius": il primo in grado di impattare direttamente sulla TARI, la tassa dei rifiuti, grazie alla sua teconologia avanzata basata sull'intelligenza artificiale e su sensori in grado di misurare il volume dei rifiuti che contiene al suo interno. "Genius", il cassonetto 5.0, è stato sviluppato da Alia Multiutility e Nord Engineering, e nella fase di sperimentazione ha già dimostrato un potenziale risparmio fino al 30% sulla componente variabile della TARI per i cittadini. Questo non solo alleggerisce il carico economico sulle famiglie, ma promuove anche comportamenti più responsabili in termini di gestione dei rifiuti.

Come mostrato dalle telecamere di "Mattino Cinque News", il cassonetto è in grado di misurare con estrema precisione il volume di rifiuti che contiene al suo interno, permettendo così l'intervento o meno degli operatori dediti allo smaltimento. "Attraverso questo cassonetto intelligente - spiega il sindaco di Firenze Dario Nardella -, il camion faranno le operazioni di svuotamento laddove i cassonetti si staranno effettivamente riempiendo. Il cassonetto intelligente aiuta la raccolta differenziata e aiuterà anche i cittadini".

Basterà gettare all'interno un sacchetto e lo stesso cassonetto sarà in grado di stabilire se è pieno, se ci sono dei guasti in corso o se il coperchio è rimasto aperto. Inoltre potrà richiedere immediatamente manutenzione e interventi straordinari.