Fase 2, Rossi (Toscana): non convinto sul riaprire anche la Lombardia

"Sembra che verrà riaperta tutta l'Italia. Se è così, non posso fare altro che adeguarmi. Ma non sono convinto. Mi chiedo per quale ragione la Lombardia, che ha un livello di contagi molto più alto di altre Regioni, debba essere trattata come le altre". Lo scrive il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, su Facebook. "Più prudenza forse sarebbe stata opportuna per i lombardi e per tutti gli italiani", aggiunge.