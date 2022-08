Da disoccupata a imprenditrice, la storia di Giorgia: "Ho voluto rimettermi in gioco"

Da

disoccupata

Giorgia

Firenze

pandemia

piccola attività nel campo della ristorazione.

Nonostante percepissi la disoccupazione ho deciso di non fermarmi

Morning News

a piccola imprenditrice. È la storia di, una 29enne di, che dopo aver perso il lavoro durante lanon si è arresa e ha voluto rimettersi in gioco creando unae ho aperto la mia attività da qualche mese che oggi è composta da cinque dipendenti", racconta Giorgia in collegamento a "".

"Io sono la titolare, con me ci sono due collaboratori senza i quali nulla sarebbe possibile e poi altri tre ragazzi: uno con contratto a tempo indeterminato, due con contratti a chiamata.

Siamo tutti giovani, la più piccola ha 19 anni

food truck

", spiega la 29enne che mostra il suo "", un camioncino con il quale vende cibo in strada.

"

Aprire un'attività alla mia età non è semplice e mi rendo conto che non tutti i giovani possono intraprendere questa strada

Sarebbe opportuno semplificare la burocrazia per i giovani

- considera la 29enne - io ho lavorato per sei anni nei quali ho potuto risparmiare qualcosa da investire". Poi l'appello al governo: "che vogliono aprire un'attività imprenditoriale, perché non è per niente facile", conclude.