Crolla il ponte di Caprigliola tra La Spezia e Massa: un ferito | Spezzato in due un gasdotto,bloccata fuoriuscita

Il ponte stradale crollato sul fiume Magra è al confine tra Liguria e Toscana, in località, Albiano Magra (Massa Carrara), lungo una strada provinciale che collega la bassa Val di Vara con la Val di Magra (La Spezia). Dalle prime informazioni risulta che due veicoli in transito sono rimasti coinvolti dal crollo. Si tratta di due furgoni precipitati sul letto del fiume e rimasti sopra la carreggiata collassata. Al momento non risultano feriti.

L'infrastruttura negli ultimi mesi era stata al centro di polemiche dopo che, lo scorso novembre, in seguito a un'ondata di maltempo, si era formata una crepa notata anche da molti automobilisti. Ma, dopo un intervento di riparazione e dopo il sopralluogo dei tecnici Anas, era stato dato il via libera alla circolazione senza limiti al traffico.

Rotta condotta gas, bloccata fuoriuscita - Una fuoriuscita di gas conseguente alla rottura di una condotta causata dal crollo del ponte ad Albiano Magra è stata bloccata da Italgas. Un portavoce dell'azienda spiega, in una nota, che il pronto intervento della societa' e' tempestivamente accorso ad Albiano e ha bloccato la fuoriuscita. Al momento l'interruzione del servizio interessa soltanto la frazione di Caprigliola, nel comune di Aulla (Massa Carrara), per la quale sono in corso valutazioni per ripristinare la fornitura di gas con l'ausilio di carri bombolai.