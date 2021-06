Covid, l'isola del Giglio torna a zero contagi: nessun positivo

Ente del Turismo

Zero casi di Covid all'Isola del Giglio (Grosseto), a pochi giorni dalla seconda vaccinazione massiva della popolazione in programma venerdì 2 luglio con il Vaccine-Day Pfizer, in prosecuzione della vaccinazione di massa iniziata il 21 e 22 maggio. L'azzeramento dei positivi sull'isola è stato confermato domenica dal sindaco Sergio Ortelli.