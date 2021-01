Covid, Iacopo Melio di nuovo in ospedale: "Ci vorranno tempo e pazienza per recuperare ciò che ho perso"

Era tornato a casa una ventina di giorni fa dopo un ricovero lungo quasi un mese per coronavirus, ma ora è di nuovo in ospedale per sintomatologia da Covid-19. E dal suo letto d'ospedale è tornato a raccontare le sue condizioni di salute sui social. Iacopo Melio , il consigliere della Regione Toscana e attivista disabile fondatore della Onlus #vorreiprendereiltreno. E da più parti tornano a piovere commenti di solidarietà e auguri per una pronta guarigione. "Ci vorrà tempo e pazienza per recuperare ciò che ho perso", scrive Melio.

"Da mercoledì sono in ospedale. - ha raccontato dopo l'annuncio del nuovo ricovero via Twitter, Melio sulla sua pagina di Facebook. - Faranno esami e accertamenti per capire alcune cose legate ai sintomi del Covid, che continuano a essere forti, e a una perdita di peso importante che dovrò tenere sotto controllo e recuperare il prima possibile, ritornando a mangiare cibo normale, dato che al momento è più di un mese che vado avanti soltanto a integratori liquidi, a causa della tosse e di problemi di deglutizione".

"Ci vorrà tempo e pazienza per recuperare ciò che ho perso, - avvisa Melio che si dice costretto a dover rimandare ancora una volta alcuni impegni di lavoro, come consigliere toscano, come giornalista e anche come attivista. - E io mi sento molto Peter Griffin quando, di punto in bianco, si dimentica addirittura come ci si mette seduti".⠀

"Ma lo recupereremo e tutto questo finirà, prima o poi, - assicura ai suoi follower, tornati nuovamente in apprensione per il suo stato di salute, - al di là delle cicatrici che potranno rimanere: e noi torneremo a festeggiare a suon di schifezze e maionese, creando assembramenti meravigliosi dopo la pandemia che sarà diventata un tanto brutto quanto rassicurante ricordo".⠀