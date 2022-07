Costa Concordia, la Corte Europea respinge il ricorso di Schettino sull'"iniquità" del processo

La Corte europea dei diritti dell'uomo respinge il ricorso di Francesco Schettino, che chiedeva di rivedere il processo contro l'ex comandante della nave Concordia, condannato in Cassazione a 16 anni di carcere.

La sentenza del terzo grado di giudizio era arrivata nel maggio 2017 confermando la condanna già pronunciata in primo e in secondo grado. Ma l'iniziativa del collegio difensivo puntava a una revisione del procedimento per "sintomi di iniquità".