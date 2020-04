Coronavirus, la Toscana valuta l'obbligo delle mascherine fuori casa

Il governatore della Toscana, Enrico Rossi, ha annunciato l'intenzione di un'ordinanza per rendere obbligatorio l'uso della mascherina fuori casa. "Ci sono troppi assembramenti", ha spiegato. Anche la Regione Piemonte sta valutando l'obbligo di indossare la mascherina, ma solo per determinate categorie di persone più a contatto col pubblico, così come è stato fatto in Veneto, dove la misura vige solo per accedere nei supermarket. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui