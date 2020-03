Coronavirus, dall'Abetone: "Studenti, venite a sciare" | Boccia: "Messaggio scorretto, chiusi tutti gli impianti"

"Visto che in alcune aree il messaggio non è passato, abbiamo deciso all'unanimità con le Regioni di chiudere tutti gli impianti sciistici" sull'intero territorio nazionale. Così ha annunciato Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, in conferenza stampa dalla Protezione civile. Il riferimento è alla campagna marketing dell'Abetone (Pistoia), che invita studenti a casa per le scuole chiuse a sciare. "Speculazione vergognosa", ha aggiunto Boccia.