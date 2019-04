Coppia in auto travolta da un torrente in piena nel Pisano: dispersa una donna

Un'auto con due persone a bordo è stata travolta da un torrente in piena a Castelnuovo Val di Cecina , nel Pisano. Fabrizio Salvadori e Maria Grazia Milani, marito e moglie entrambi 80enni, che si trovavano lì in vacanza, hanno provato a guadare il torrente, quando la vettura è stata inghiottita dall'acqua. A bordo dell'auto è rimasta intrappolata la donna, mentre l'anziano è riuscito a mettersi in salvo. La zona, impervia, è interessata da un forte temporale.

L'auto è stata ritrovata dai vigili del fuoco ma all'interno non c'era la donna. Le ricerche continuano. Al lavoro le squadre dei vigili del fuoco esperti nel soccorso speleo alpinistico fluviale, le forze dell'ordine e il 118.



In base alla ricostruzione fatta dai carabinieri, la coppia ha provato a guadare il torrente, come erano abituati a fare da anni, per raggiungere la loro casa isolata nelle campagne di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa). Il marito è sceso dall'auto per saggiare, a piedi, la profondità del torrente, ritenendo di potercela fare: qualche metro e mentre le quattro ruote erano nell'alveo del torrente l'auto è diventata ingovernabile.



L'uomo ha avuto la prontezza di mettersi in salvo gridando alla moglie di fare altrettanto, ma lei non ci è riuscita. La vettura è stata trascinata a valle per almeno 300-350 metri dalla corrente ed è stata ritrovata senza la donna all'interno.