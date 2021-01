Camorra in Toscana: 34 misure cautelari per legami con Casalesi

lapresse

I finanzieri del comando provinciale di Firenze e dello Scico, hanno eseguito 34 misure cautelari per altrettante persone accusate di essere legate al clan camorristico dei Casalesi. In corso sequestri per 8 milioni di euro. Gli indagati avrebbero agito in Toscana sia con società operanti in prevalenza nell'edilizia sia con investimenti nel settore immobiliare.