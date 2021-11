Cameriere ucciso a Prato, fermato uno dei presunti aggressori

Ansa

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri per l'omicidio di Gianni Avvisato, 38 anni, ex personal trainer e cameriere, ucciso con un colpo di pistola davanti alla sua abitazione a Comeana, frazione di Carmignano (Prato). Il presunto aggressore, un imbianchino di 35 anni, avrebbe confermato di aver partecipato alla lite sfociata nel delitto, precisando che però non sarebbe stato lui a sparare. Continuano le ricerche dell'altro aggressore.