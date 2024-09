Dal Burkina Faso alle vigne di Carrara, la storia di Francois: "Nessuno voleva lavorare questi campi"

Originario del Burkina Faso, Francois è arrivato in Italia nel 2008 e oggi gestisce un'azienda vitivinicola sulle colline nell'entroterra di Carrara (Ms), a ridosso delle Alpi Apuane. "Grazie a una ragazza italiana che ha acquistato il terreno ci siamo messi d'impegno per recuperare l'area", spiega l'uomo che negli anni ha costruito insieme alla moglie Jacqueline una serie di terrazzamenti destinati alle colture. Dietro alle cave di marmo, si è sviluppata la produzione di vini bianchi e rossi e sono oltre diecimila le bottiglie che la coppia riesce a vendere ogni anno. Da neo cittadino italiano, Francois coltiva ora il sogno di far conoscere le eccellenze vinicole nel suo paese d'origine.