Lavoro, Amazon dice "addio" allo smart working

Come prima dell'arrivo del Covid, o quasi. "Prima della pandemia - spiega il ceo - non tutti erano in ufficio cinque giorni alla settimana". La malattia di un figlio, un'emergenza domestica, un viaggio aziendale o semplicemente l'esigenza di programmare in un ambiente più isolato erano i motivi per i quali si poteva accedere allo smart working. Ebbene, "queste condizioni non spariranno del tutto" precisa Jassy. Ma non ci saranno più i due giorni in smart, come accade attualmente. In questo senso, entro la fine dell'anno saranno limati gli ultimi dettagli per partire da gennaio con il lavoro in presenza.