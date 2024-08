Blackout all'Argentario, grave guasto elettrico: attivati generatori di emergenza

I blackout elettrici sono iniziati la sera del 13 agosto a causa di un picco di richiesta energetica sulla linea elettrica nei comuni di Orbetello e in parte Monte Argentario. Enel ha spiegato che si trattava di "episodi di scatti di linea elettrica", blackout,

"verificatisi probabilmente anche per il significativo carico sulla rete". Questi picchi hanno poi danneggiato la dorsale elettrica in diversi punti andando a causare disagi anche nel territorio tra Ansedonia e Porto Ercole. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha ripristinato il servizio per buona parte delle utenze con manovre in telecomando e bypass da linee di riserva cosiddette controalimentanti.