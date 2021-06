Bimbo ritrovato a Mugello, ospedale Meyer: condizioni non preoccupano

Ansa

Non destano particolari preoccupazioni le condizioni del piccolo Nicola, il bimbo di 2 anni ritrovato dopo essere scomparso dalla sua casa a Palazzuolo sul Senio, nella zona del Mugello. "E' stato sottoposto a una prima visita che ha rilevato la presenza di escoriazioni superficiali" e "verrà trattenuto in osservazione in attesa di completare gli ultimi accertamenti". Lo dice in una nota l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove il bimbo è ricoverato.