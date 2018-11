Bancarotta, Denis Verdini condannato a 4 anni e 4 mesi

Il Tribunale di Firenze ha condannato l'ex senatore di Ala Denis Verdini a quattro anni e quattro mesi in un processo per bancarotta preferenziale sul crac di società edili. Condannati anche gli imprenditori Ignazio Arnone, a tre anni e quattro mesi, e il figlio Marco Arnone, a due anni e quattro mesi. Il processo riguarda operazioni fra la banca ex Ccf, di cui Verdini era presidente, e le imprese degli Arnone che avevano rapporti con l'istituto.