Auto travolta da un torrente nel Pisano, morta la donna dispersa

E' stata ritrovata senza vita la donna scomparsa martedì a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) dopo essere stata travolta da un torrente in piena mentre si trovava in auto. Il corpo è stato rinvenuto a circa cinque chilometri di distanza dall'evento, in prossimità di un piccolo ponte dove è situata la stazione di rilevamento idrometrico della Regione Toscana.