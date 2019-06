Arezzo, atti sessuali in chiesa su bambina 9 anni: indagato 81enne

Un uomo di 81 anni è indagato dalla procura di Arezzo per il reato di atti sessuali su una bambina di 9 anni che si sarebbe consumato in chiesa durante la messa. Secondo quanto denunciato dalla mamma della piccola, l'uomo avrebbe palpeggiato la bimba nelle parti intime durante la funzione religiosa. L'anziano nega ogni addebito.

Il fatto è accaduto in un paese dell'Aretino, come riferisce il Corriere di Arezzo. Il gip del Tribunale di Arezzo, Fabio Lombardo, ha affidato a una psicologa l'incarico di accertare se la bambina può essere sentita con l'incidente probatorio, senza che questo le arrechi danni per l'età ancora tenera. L'anziano, che ha nominato un avvocato per difendersi, nega ogni addebito. L'episodio di presunta pedofilia sarebbe avvenuto a dicembre 2018.