Nessun motivo religioso ma un risentimento nei confronti dei cittadini Usa dopo che il loro Paese ha deciso di ritirarsi dall'Iraq. Sarebbe questo, secondo la questura di Firenze , il movente che ha spinto un 31enne curdo ad aggredire in strada sei persone in diverse zone di Firenze, ferendole anche con coltelli. L'uomo è stato arrestato dopo aver aggredito un turista olandese sul tram.

L'arresto è scattato per la resistenza ai poliziotti che hanno fermato l'aggressore mentre scappava dal convoglio. Invece, per le sei aggressioni, è stato denunciato per lesioni personali. Sabato si svolgerà l'udienza di convalida dell'arresto davanti al gip.

Il movente - Secondo gli inquirenti l'uomo "era alla ricerca di cittadini statunitensi poiché nutre risentimento verso gli Stati Uniti d'America a causa dell'asserito abbandono del suo popolo successivamente alla ritirata dall'Iraq della coalizione anti-Isis".

L'aggressione ai danni di un olandese - Il turista olandese aggredito a bordo del tram, fa sapere la questura, "senza un motivo apparente è stato raggiunto da un colpo di lama alla testa" dal 31enne. Quest'ultimo "aveva tentato di fuggire alla fermata delle Cascine, ma è stato bloccato nelle vicinanze dalla polizia. Il ferimento invece è valso per il turista una prognosi al pronto soccorso di dieci giorni per la guarigione".

Un italiano in prognosi riservata - Tra le persone aggredite in strada a Firenze dal curdo figura anche un trentenne italiano ricoverato in prognosi riservata a causa delle lesioni subite. E' la più grave tra le vittime delle aggressioni, avvenute in varie zone di Firenze. Il connazionale è stato raggiunto da coltellate alla testa e all'addome la sera del 28 luglio nel centro storico.Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.