La sua auto, arrivando a forte velocità sul gruppo di mezzi in coda alla barriera della A12, ha innescato un effetto domino che ha finito per distruggere anche parte del casello stesso. Nell'urto, infatti, è stata coinvolta anche la struttura della barriera autostradale: la cabina del casellante è stata sollevata da terra. All'interno l'addetto rimasto fortunatamente quasi illeso. In codice verde anche gli altri feriti, compresi i due fratellini di 3 e 6 anni.