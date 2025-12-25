Blitz natalizio in Toscana, sequestrate cinque tonnellate di pesce scaduto | Anche 250 chili di tranci di squalo

Chiusi anche due ristoranti a gestione straniera, nel mirino della guardia costiera 250 chili di uno squalo specie protetta
© ansa
Blitz natalizio della guardia costiera. Chiusi due ristoranti a conduzione straniera, per gravi carenze igienico sanitarie, sequestrate 5 tonnellate di prodotti ittici nei magazzini di un grossista ad Altopascio (Lucca) scaduti e privi di documenti di tracciabilità sulla legalità delle catture o con scadenza di conservazione superata da circa sei mesi. Sono alcune delle operazioni più significative condotte in Toscana dalla guardia costiera nell'ambito dell'operazione nazionale" Fish_net ", che ha visto controlli sulla filiera ittica in vista delle festività natalizie.
Nell'ambito delle operazioni, un importatore, titolare di un deposito a Campi Bisenzio (Firenze), è stato denunciato per la protezione, ai fini del commercio, di specie soggette a protezione internazionale: in particolare nei magazzini sono stati trovati e sequestrati 250 chili di tranci di squalo Carcarino, razza protetta, importati illegalmente dalla Cina.