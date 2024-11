Torture in carcere, arrestati 11 agenti penitenziari di Trapani

Le condotte emerse, caratterizzate dalla gravità intrinseca dei comportamenti e manifestatesi attraverso azioni penalmente rilevanti, hanno fatto rilevare un modus operandi diffuso, consistente in violenze fisiche e atti vessatori nei confronti di alcuni detenuti, condotte reiterate nel corso del tempo e messe in atto in maniera deliberata da un gruppo di agenti penitenziari di Trapani.



Complessivamente sono 46 gli indagati per cui è scattata la perquisizione domiciliare.