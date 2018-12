Tornano ad aumentare i "bamboccioni": nel 2017 il 66,4% del totale

La distanza dal resto dell'Europa aumenta per la fascia tra i 25 e i 34 anni, quella nella quale si dovrebbero aver terminato gli studi per cominciare a lavorare. E se in Italia tra i 25 e i 34 anni vive con i genitori quasi un giovane su due (il 49,3%) la percentuale è del 14,9% in Gran Bretagna, del 13,5% in Francia e del 17,3% in Germania, mentre nei Paesi del Nord Europa si resta al di sotto o poco sopra il 10% (Svezia al 6%, Olanda all'11,4%).



A lasciare con difficoltà la casa dei genitori sono soprattutto i giovani di sesso maschile: tra i 18 e i 34 anni gli italiani che dichiarano di vivere a casa con mamma sono il 72,7% del totale, contro il 59,8% delle femmine nella stessa fascia di età (43,5% in Europa). Il divario cresce nella fascia tra i 25 e i 34 anni, con il 57,9% dei maschi italiani ancora con i genitori (37,7% la media Ue, 4,3% in Danimarca) a fronte del 40,6% delle giovani donne (23,5% in Europa, 1,9% in Danimarca).



La percentuale è in crescita in Italia soprattutto per gli uomini (dal 57,2% al 57,9%) mentre per le donne l'aumento è di 0,3 punti (dal 40,3% al 40,6%). La Spagna si avvicina al dato italiano con il 42,8% dei giovani tra i 25 e i 34 anni a casa con i genitori (49,1% tra gli uomini).