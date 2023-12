Torna libero Max Leitner, il re delle evasioni altoatesino

Max Leitner, il re delle evasioni, è tornato libero a tutti gli effetti dopo una vita passata tra carcere e fughe.

A 65 anni, dei quali 27 passati da recluso, il Vallanzasca dell'Alto Adige ha per ora chiuso il suo conto con la giustizia anche in riferimento a una misura di sicurezza emessa dal magistrato di sorveglianza di Bologna nel 2015. Il tribunale di sorveglianza di Bolzano, nel riesaminare la pericolosità sociale di Leitner, ha stabilito che è venuta meno e ha quindi revocato quella misura. Ma la settimana prossima è in programma l'udienza preliminare per un altro caso di cronaca che l'ha visto coinvolto nel 2021, e quindi Leitner potrebbe tornare a processo.