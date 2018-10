Torna libera Sonya Caleffi: l'infermiera killer ha scontato 14 anni su 20

Condannata per l'uccisione di cinque pazienti all'ospedale di Lecco e per due tentati omicidi, Sonya Caleffi è tornata in libertà dopo 14 anni di carcere. Indulto e buona condotta hanno permesso all’infermiera killer di tornare in libertà sei anni prima della fine della pena. Soprannominata l’angelo della morte, è stata mandata in prova ai servizi sociali di Milano.