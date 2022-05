Torino, uccise l'amante a martellate: Corte d'Appello conferma l'ergastolo

Venturelli e la vittima si frequentavano dal

2015

vivere con lei

21 gennaio

2020

recuperare il matrimonio

C'era sangue

di ritorno dal lavoro

fuggire

provò a buttarsi sono un treno

, prima come amici di famiglia, poi come amanti. L'uomo aveva anche iniziato a progettare di andare a, facendole lasciare il marito, con il quale aveva una figlia. Lei però non era convinta e quelsi erano incontrati nella casa della vittima per porre fine alla relazione. "Mi aveva detto che voleva provare ae che non se la sentiva di mollare tutto e andare a vivere da sola", raccontò l'orafo durante il processo di primo grado.Dopo il rifiuto della donna, Venturelli avrebbe perso la testa: la colpì 40 volte alla testa con un martello, ricostruzione poi confermata dalla perizia medico legale. "Non ricordo di averla colpita. Quando sono tornato in me ho visto quella scena, ero accanto a lei.. Non riuscivo a capire se quella fosse la realtà". Compiuto il delitto l'uomo provò a cambiarsi d'abito, usando i vestiti del marito di Ambra Pregnolato, ma, non riuscendoci, decise di tornare a casa. Lì si fece una doccia, si cambiò e provò a disfarsi dell'arma del martello e dei vestiti sporchi di sangue.Il cadavere della donna fu trovato dal marito, Fabio Tadde,. I carabinieri iniziarono a interrogare parenti e amici della vittima. Il giorno successivo all'omicidio l'uomo provò ama venne intercettato dalla Polfer alla stazione dei treni. Sentendosi braccato