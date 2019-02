Torino, tutta la famiglia dedita ai furti in appartamento: marito, moglie e genero in cella

Un'intera famiglia di etnia sinti dedita ai furti in appartamento e alla ricettazione è stata individuata dai carabinieri di Torino : marito, moglie e genero sono stati arrestati, mentre per le tre figlie è scattata la denuncia. I militari hanno sequestrato 220 mazzi di chiavi, telecomandi elettrici per aprire cancelli, disturbatori di frequenze, chiavi passe-partout, targhe false e refurtiva per oltre 40mila euro.

Caccia ai complici - Le indagini proseguono per individuare possibili complici. Mentre le vittime facevano la spesa, il genero e il suocero rubavano le chiavi di casa lasciate nelle auto in sosta nei parcheggi dei supermercati. Grazie al libretto di circolazione, risalivano all'indirizzo degli appartamenti da svaligiare e, insieme ai parenti, entravano in azione. I due ladri (genero e suocero) sono stati arrestati proprio mentre rovistavano all'interno di una macchina.



Sequestrata refurtiva da oltre 40mila euro - I militari hanno sequestrato 220 mazzi di chiavi, telecomandi elettrici per aprire cancelli, disturbatori di frequenze, chiavi passe-partout, targhe false, duecento capi di abbigliamento, orologi di lusso e refurtiva per oltre 40mila euro. Durante la perquisizione è stato anche scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica.



Si sospettano centinaia di furti - I sei membri della famiglia, dunque, erano specializzati in furti e ricettazione. Gli indagati sono sospettati, a vario titolo, di aver collaborato o di aver realizzato, questo sospettano gli invetigatori, centinaia di furti a Torino e provincia.